Mahmood e la somiglianza con Marracash, lui scherza su Facebook: «Non mi sumigghia pe' nente» | Foto

«Questo Mahmood non mi sumigghia pe' nente». Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ironizzà così su Facebook dopo le polemiche scaturite dallo scambio di persona tra lui e Marracash in una foto con Elodie pubblicata su un quotidiano in occasione della prima della Scala di Milano.

Uno scambio di persona sul quale i due cantanti hanno sempre giocato. Nel nuovo album di Marracash "Persona" con il pezzo "Non sono Marra" scritto con la collaborazione di Mahmood si scherza proprio sulla loro somiglianza. «Sta roba che ci scambiano Madonna, aiuto sta sfuggendo di mano, assurdo», le parole che si ascoltano nel testo della canzone.

Ad avvalorare la tesi anche i commenti di diversi fan. «Invece vi sumigghiati assai e siti troppu beddi», scrive una di loro a commento dell'immagine pubblicata da Mahmood su Facebook.



Ultimo aggiornamento: 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA