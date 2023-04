Maluma, il cantante devastato dalla morte del "fratellino" stroncato dal tumore a 14 anni: «Ti amerò sempre»

Grave lutto per Maluma. La star internazionale ha annunciato, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, di aver subito una perdita molto importante, «un enorme vuoto che niente e nessuno potrà colmare». Il cantante piange la morte di Bastian, il suo "fratellino" acquisito: si tratta di un giovane fan che ha perso la sua battaglia contro il tumore ad appena 14 anni.

Il dolore di Maluma

Maluma non ha esitato a mostrare in diverse occasioni l'ottimo rapporto che aveva con Bastian, che lui chiamava «il bambino che ride». Commoventi le parole usate per porgergli l'estremo saluto. «Con il cuore a pezzi, devo informarvi che Bastian ci ha lasciato», con questa frase Maluma inizia a raccontare la perdita di quello che considerava a tutti gli effetti un fratello. Insieme a una fotografia, il cantante colombiano ha voluto esprimere ai suoi milioni di follower su Instagram la tristezza che prova in questo momento. «Il mio Maestro, la mia guida, il mio amico, il mio fratellino ci ha lasciato affidandoci tutti i suoi insegnamenti», continua il post. «Ti amo, ti amerò per sempre mio Principe. Ci vediamo sulla strada», conclude.

L'amicizia con Bastian

Maluma ha conosciuto Bastian nel 2021, e da quel momento il ragazzino è diventato per lui una figura molto importante nella sua vita. Il cantante è rimasto colpito dalla battaglia contro la malattia che il suo "fratellino" stava affrontando e dalla difficile condizione economica in cui versava la famiglia. I due erano talmente legati che il cantante aveva persino acquistato una casa, lo scorso novembre, in cui poter far vivere Bastian e i suoi cari.