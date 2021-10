Maneskin, Chris Cugowski di Bridgerton è Damiano al Tale e Quale show polacco: il video imperdibile

I Maneskin stanno vivendo il loro periodo magico e, ormai, sono famosi in tutto il mondo. La band romana dopo la vittoria all'Eurovision è diventata un fenomeno globale, ma la loro popolarità ha raggiunto un livello tale da essere imitati un po' ovunque. È il caso dell'episodio di Your Face Sounds Familiar, la versione polacca del nostro Tale e Quale Show. Chris Cugowski, attore diventato celebre per la partecipazione a Bridgerton, ha sopreso il pubblico cantando, in un ottimo italiano, la sua versione di «Zitti e Buoni», la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e poi dell'Eurovision Song Contest.

Una performance notevole che gli ha permesso di vincere la puntata e che, adesso, sta facendo il giro del mondo. L'attore sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che lo mostra nella fase di trucco per la trasformazione nel cantante dei Maneskin, dove ha spiegato il suo trucco per un italiano impeccabile: lo ha studiato alle medie.

«Sapevo che questi 3 anni di studio dell’italiano alle medie sarebbero stati utili - ha scritto Cugowski -. Sicuramente questa è la mia performance più impegnativa in questo programma fino ad oggi. Ero molto ansioso di riuscire a trasmettere l’atmosfera che i Maneskin creano nelle loro esibizioni e, spero che almeno in una certa misura di esserci riuscito. Sono anche molto grato di essere riuscito a vincere questa puntata. Ho donato i soldi alla Little Prince House, un ospizio situato a Lublino».