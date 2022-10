Maneskin da record, in 6 ore venduti 75 mila biglietti per le due date-evento negli stadi

I Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale. Oltre 75 mila biglietti, a sole 6 ore dalla messa in vednita, sono già stati acquistati per le due date-evento dei Måneskin negli stadi, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.

Maneskin, ancora un record

«The Loneliest», il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, continua la sua ascesa nelle classifiche mondiali (presente in 28 Paesi) ed entra nella Top 50 Global di Spotify, in posizione #44. Il brano è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al #1 posto nella classifica FIMI dei singoli della settimana 41.

La band, con un'attitudine rara nella scena contemporanea, si sta preparando al Loud Kids Tour che, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico (Sold Out), li porterà a esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. II tour conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.