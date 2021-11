Maneskin, i Cugini di Campagna lanciano nuove accuse: «Ci hanno copiato anche agli MtvEma»

I Cugini di Campagna tornano alla carica e attaccano di nuovo: i Maneskin hanno attinto dai loro look anche per la perfomance degli MtvEma. Mentre la band romana conquista un nuovo importante traguardo con la vittoria come miglior rock band agli MtvEma, regalando un'altra prima volta all'Italia, con la vittoria in una categoria internazionale, sui social si moltiplicano i complimenti ma anche le battute.

Maneskin e Cugini di Campagna, le polemiche

E se diversi commenti ironizzavano sulla difficoltà per i Cugini di Campagna di rivendicare il look scelto per l'occasione da Damiamo in calze a rete e giarrettiere, i Cugini su Facebook lanciano nuove accuse.

Questa volta nel mirino c'è l'outfit a quadri di Thomas Raggi (una jumpsuit con motivo geometrico oro e nero in tessuto laminato firmata Gucci), che viene affiancato in una foto ad una tuta con gli stessi quadri indossata dal biondo dei Cugini, Nick Luciani. «Cari Maneskin - il messaggio piccato pubblicato sul profilo ufficiale dei Cugini - potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi... E avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro».

La volta scorsa nel mirino dei Cugini era finito il look a stelle e strisce durante lo show con i Rolling Stones. «I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone (sic), IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI». Sotto, una foto di Damiano sul palco di Las Vegas e una dei Cugini di Campagna in pantaloni a strisce bianchi e rossi e giacche blu con stelle bianche. Anche in quel caso era stata fatta una foto combo con il confronto tra i due.