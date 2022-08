Maneskin, Damiano e la dolce dedica alla fidanzata Giorgia Soleri: «Sei la migliore»

«Tu sei il meglio del meglio», così il frontman dei Maneskin, Damiano, dedica un dolce pensiero su Instagram alla fidanzata, Giorgia Soleri. La coppia, in vacanza in Puglia, immortala il loro amore in una foto black and white, belli, complici, inseparabili. Damiano non nasconde la sua passione per la ragazza: le sue mani le coprono il seno mentre l'abbraccia, lei sorride divertita e felice. I fan impazziscono nel vederli insieme, quasi 4mila i commenti. Il cantante è molto riservato sulla sua vita privata e raramente condivide sui social i momenti intimi con la Soleri, di conseguenza, quando decide di farlo, è un piacere immenso per i followers.

Giorgia, attivista e scrittrice, è diventata il volto della battaglia per sensibilizzare sulla vulvodinia del pudendo. La loro relazione è stata resa pubblica solo nel 2021, ma pare stiano insieme da anni. Spontanei, semplici e innamorati, così appaiono al loro pubblico. Stilosi anche nei loro look: solitamente Damiano ama apparire con outfit eccentrici ma per questa foto sceglie di esibire una semplice canotta nera. La Soleri lo segue con un completo: top all'uncinetto e gonna bianca, che le dona luce e le risalta il sorriso.