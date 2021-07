Roma, i Maneskin in Campidoglio per ricevere la Lupa capitolina e il 9 luglio 2022 concerto al Circo Massimo

E ora anche la passerella in Campidoglio, all'ombra del Marco Aurelio per ricevere la Lupa capitolina. Continua la lunga scia del successo dei Maneskin, la band di Monteverde (Roma) che ha vinto il festival di Sanremo e anche l' Eurovision Song Contest.

Notizia importantissima per tutti i fan: «Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al Circo Massimo», lo hanno annunciato con emozione proprio i Maneskin, in occasione della consegna della Lupa Capitolina.

Stamattina la rock band dei Maneskin è arrivata a Palazzo Senatorio da via San Pietro in Carcere. Hanno incontrato la sindaca di Roma Virginia Raggi, con cui si sono intrattenuti per circa un'ora. Al termine, i componenti della band si sono affacciati dal balconcino dello studio del sindaco con vista sui Fori imperiali. Poi destinazione aula Giulio Cesare dove c'è la cerimonia di consegna della Lupa capitolina.

La Lupa Capitolina è la massima onorificenza della città di Roma. A Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata anche consegnata la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile e dedicata quest'anno ai 150 anni di Roma Capitale.

Green pass - «Finalmente torneremo a suonare in giro per l'Europa. Ogni paese, in tema di restrizioni, ha le sue misure, ma sono utili perché ci permettono e ci aiutano a tornare a suonare dal vivo, siamo felici». Lo ha detto Victoria la ragazza rock dei Maneskin risponendo a una domanda sul Green Pass a margine della cerimonia di consegna della Lupa capitolina in Campidoglio.

Le dichiarazioni della sindaca - «Oggi è una giornata di festa, importante, un momento che ci riempie di entusiasmo, oggi qui e con onore consegno ai Maneskin la lupa capitolina, simbolo storico di Roma e con orgoglio la consegno a una band di giovani artisti romani che sta strabiliando con la loro musica tutto il mondo». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi alla cerimonia di consegna della Lupa capitolina alla rock band romana Maneskin. «Quattro ragazzi che hanno scalato la vetta delle classifiche, e che stanno dando grandissimo esempio a tutti. Con voi - ha aggiunto Raggi - ha trionfato il rock a Sanremo. Una serie di vittorie entusiasmanti dall'Italia all'Europa. Grazie a voi l'Italia potrà ospitare di nuovo l'Eurovision. Dal calcio alla musica - ha aggiunto la sindaca di Roma - l'Europa parla italiano e forse anche un pò romano. Abbiamo visto tutti le immagini dei vostri esordi per le strade della Capitale e il vostro stile è sempre quello: libertà, gioia di fare musica e grinta pazzesca. Con il talento, la passione e l'impegno state collezionando un successo dopo l'altro. Complimenti ragazzi andate avanti così», ha concluso la sindaca.

