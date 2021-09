Arrivano i Maneskin in versione coreana: le ragazze cantano in italiano sui social

Prima che facciate gli spiritosi, provate voi a cantare in coreano... Da applausi la performance delle Rolling Quartz che, dalla Corea, mandano un messaggio d'amore per la musica italiana cantando proprio nella nostra lingua. Un rock "Made in Seul" che spacca e che piace ai social. Proprio da qui è partita la performance/tributo per i Maneskin e per la loro "Zitti e Buoni". Stesso stile, musicale, stesso rock ad alto volume. Per la lingua, poi, niente trucchi o inganni. Le Rolling Quartz ci provano e la cantano tutta in italiano. Che grinta e, soprattutto, che passione! Ancora un po' di training e forse tra qualche anno potremo vederle anche loro sul palco del Festival di Sanremo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Eurovision 2022, dalle Olimpiadi alle agenzie Ue: tutte le occasioni... CALCIO Damiano dei Maneskin al Roma store dell'Olimpico dopo il 3-0 con... L'INTERVISTA Stasera “Meraviglioso Modugno” a Polignano a Mare, la... L'EVENTO Eurovision, 5 città italiane in "finale" per...