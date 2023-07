Mann promosso, il direttore Giulierini elogia la squadra (e Sangiuliano)

«Il Mann e la sua squadra festeggiano uno 'scudetto' conquistato con metodo, strategia, tecnica e passione. Vince il lavoro di 8 anni, di chi ha creduto nel nostro progetto, ma anche e soprattutto vince una intera città che in questo museo sempre più si riconosce con orgoglio». Lo afferma Paolo Giulierini, direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei ministri della riorganizzazione dei musei statali, con la "promozione" del Mann ad istituto autonomo di livello dirigenziale generale (prima fascia).

«Il 'Museo', come i napoletani da sempre lo chiamano - aggiunge Giulierini - si riprende il rango che gli spetta, quello del più grande istituto di archeologia classica al mondo. Mann. Chissà che la promozione dell'Archeologico non gli dia la possibilità di restare saldamente alla guida del polo che è chiamato ad aumentare ancora gli spazi, mostrando la collezione di ceramiche al mondo, nell'ex Albergo dei poveri, da ristrutturare con i fondi messi proprio a dispozione dal ministero e i finanziamenti del Pnrr. Solo in autunno, con la pubblicazione dei bandi, sarà possibile capire se conserverà la "maglia azzurra".