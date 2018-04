Mannarino a Napoli: ultima chiamata per i biglietti

Lunedì 16 Aprile 2018, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 15 Aprile, 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima opportunità per vincere i biglietti per i concerti napoletani di Alessandro Mannarino, atteso al teatro Augusteo stasera e domani., Dopo la partenza con il doppio sold out delle date di Firenze, «L’impero crollerà», il nuovo concept tour di Mannarino continua il suo giro d'Italia a pochi mesi dall’uscita del primo album dal vivo «Apriti cielo live», nato sulla scia di un tour da oltre 100mila paganti.«Il Mattino» ha già regalato ai suoi fortunati lettori sul web i biglietti per vedere i concerti: chiudiamo oggi con dieci inviti per la seconda serata, quella di domani, martedì. Come aggiudicarseli? Basta rispondere a una semplicissima domanda sulla carriera dello chansonnier romano. Come si intitola il brano inedito incluso in "Apriti cielo live"?. I primi dieci webnauti che, dopo averlo visto, ci scriveranno le loro impressioni in proposito, avranno diritto ad un biglietto per il concerto del 16 aprile.Mandate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it , le prime dieci esatte saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla casa dell'Augusteo il 17 aprile, con modalità che comunicheremo ai vincitori.Ad accompagnare Mannarino romano in questo giro di concerti saranno Puccio Panettieri alla batteria, Alessandro Chimienti alle chitarre, Renato Vecchio ai fiati, Seby Burgio a pianoforte e tastiere. E, ancora: Lavinia Mancusi alla voce, il violino e i tamburi; Nicolò Pagani al basso e contrabbasso; Daniele Leucci alle percussioni e il vibrafono. Il tour sarà accompagnato anche da Medici Senza Frontiere, che seguirà tutte le date con uno stand informativo.