Mannarino in concerto a Napoli, 50 biglietti in regalo con il Mattino

Dopo il fermo per pandemia, Alessandro Mannarino sta finalmente portano in tour, con sold out per le prime date di Milano e Torino, il suo ultimo album «V». E Il Mattino regala a 50 dei suoi lettori la possibilità di assistere gratuitamente al concerto napoletano di domani, 18 maggio, alla Casa della Musica.

APPROFONDIMENTI IL CANTAUTORE Mannarino racconta «V» al Foqus di Napoli: «Questo... INTERVISTA Mannarino quinto: «Tribale e digitale, la nostra resistenza... L'APPELLO Coronavirus, Mannarino su Instagram: è virale la lista delle...

Prodotto dal cantautore romano, registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia e il coinvolgimento - su alcuni brani - dei produttori internazionali Joey Waronker (Beck, RemM, Atoms for Peace) e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia, l’album è un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. Un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta e voci indigene registrate in Amazzonia. Mannarino va alla ricerca della sorgente tribale e atavica dell’umanità, proposta come unico e potente antidoto contemporaneo alla brutalità del disumano. Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana. In scaletta, naturalmente, anche i successi precedenti del cantautore.

Vuoi vedere il concerto? Basta scrivere all'indirizzo email eventi@ilmattino.it. Ai primi 50 che si prenoteranno arriverà un'email di risposta e domani sera troveranno l'accredito con il loro nome alla casa della struttura di Fuorigrotta. Un'occasione da non perdere per vedere uno dei cantautori più interessanti della scena italiana, un artista dalle radici romane, ma anche fortemente immerse nella world music.