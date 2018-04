Giovedì 12 Aprile 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 15:40

Dopo la partenza con il doppio sold out delle date di Firenze, «L’impero crollerà», il nuovo concept tour di Mannarino arriva a Napoli, il 16 e 17 aprile al teatro Augusteo. Il cantautore è pronto a tornare sul palco a pochi mesi dall’uscita del primo album dal vivo «Apriti cielo live», nato sulla scia di un tour da oltre 100mila paganti. «Il Mattino» porterà alcuni suoi fortunati lettori sul web a vedere il concerto: iniziamo con dieci inviti per la prima serata, quella di lunedì prossimo, di cui vi fornisce un'anticipazione il videoclip qui allegato. I primi dieci webnauti che, dopo averlo visto, ci scriveranno le loro impressioni in proposito, avranno diretto ad un biglietto per il concerto del 16 aprile. Mandate le vostre email all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime dieci saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla casa dell'Augusteo il 16 aprile, con modalità che comunicheremo ai vincitori.«Qualunque sia il tuo Impero, ovunque si trovi, qualsiasi nome abbia, ci deve essere da qualche parte un suono che lo farà crollare»: ancora una volta, a seguito di un tour legato all’uscita di un album, Mannarino si itaglia uno spazio live di sperimentazione. «L’impero crollerà» nasce da questa esigenza e propone il repertorio dello chansonnier romano in una dimensione più intima. La parola impero è presente in varie canzoni. È un simbolo ed una metafora; ed è quel luogo immaginario e distopico che fa da sfondo a molte delle sue storie. Con questo tour sarà come entrarci dentro, sentirne i suoni e le voci.