Eurovision 2023, Mara Maionchi su Blanca Paloma: «Questa urla come una pazza». Polemiche in Spagna

Mara Maionchi «boccia» Blanca Paloma per aver «urlato come una pazza». La stampa spagnola parla di un nuovo attacco della televisione pubblica italiana nei confronti della candidata spagnola all'Eurovision. Dopo che Malgioglio aveva definito Chanel una «Jennifer Lopez da quattro soldi» quest'anno un episodio simile è capitato con Blanca Paloma, la rappresentante spagnola e una delle favorite insieme alla svedese Loreen.



Durante la trasmissione della seconda semifinale del 67° Eurovision, Mara Maionchi - che commenta l'evento insieme ha Gabriele Corsi - si è così espressa quando Blanca Paloma si è esibita: «È una ninna nanna? Ma il bambino non dormirà mai perché questa urla come una pazza».

La cantante spagnola era accompagnata dalla band britannica Mae Muller, usciva salutando il pubblico di Liverpool.

A differenza dell'anno scorso, quando il compositore Cristiano Malgioglio si limitò a elogiare la bellezza di Chanel dopo la chiusura del televoto (scusandosi giorni dopo), l'«attacco» arriva a due giorni dalla finale dell'Eurovision 2023.

Vamo' allá la Blanca Paloma! 🇪🇸🕊️ #Eurovision



Watch the full performance on Eurovision YouTube! pic.twitter.com/jN0GiUHJFu — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 11, 2023

In Spagna la stampa si chiede se arriveranno le scuse da parte di Mara Maionchi e della Rai.