«Ciao Diego, Mito indiscusso, Incantatore di palloni, Impareggiabile e indomabile. In una parola sola...Maradona. Wiva Diego Armando Maradona!». È il ricordo che Vasco Rossi affida ai social per esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Diego Maradona.

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA