La musica napoletana piange Maradona, Ida Rendano gli dedica «Tu si' na cosa grande»

La morte di Diego Armando Maradona ha segnato l'anima dei partenopei. Tutti lo ricorderanno per essere stato l'eroe del riscatto napoletano ma soprattutto per essere così come sarà sempre un mito dopo una leggenda entrata nell'olimpo dei grandi punto Ida Rendano interprete della canzone napoletana nel mondo ha avuto parole di grande commozione per la scomparsa del Pibe de oro: «Ci hai regalato momenti di gioia immensa afferma la Rendano non ci sono tante parole sei l'espressione bell'anima di un popolo che vivrà per sempre dentro ognuno di noi. Vedere 'Tu si na cosa grande'. Ecco quello che mi verrebbe da cantare messaggio perché come Diego Armando Maradona non ce ne sono poi tanti. La musica unisce non divide e questo è un altro motivo che terrà uniti tutti indipendentemente dai colori dalle maglie e dai paesi».

