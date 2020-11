Omaggio al Pibe de Oro: la canzone di Tony Bonanno «Maradona»

Gli omaggi a Diego Armando Maradona si sprecano. Tra i tanti c’è anche un nuovissimo brano dal titolo inequivocabile: Maradona di Tony Bonanno (La Canzone di Maradona). Una canzone che, in maniera leggera, ripercorre la carriera del Pibe de Oro, elogiando lo spirito del fuoriclasse con la 10 sulle spalle. “Capitano di mille battaglie, il sinistro te l’ha dato il Signor”, una delle strofe che caratterizza il brano dedicato al Diez cantato da Tony Bonanno. L’ennesimo pensiero per il giocatore che, più di ogni altro, ha segnato la storia del calcio e fatto innamorare delle sue gesta milioni di persone. “Maradona, il più forte sei tu! Con la 10, ci hai fatto sognar”, il ritornello che spiega, in semplici ma chiare parole, cosa è stato Diego Armando Maradona.



Testo canzone

MARADONA - Tony Bonanno (La Canzone di Maradona)

Testo by Fabrizio Ponciroli Musica by Fabio Calcagni / Marco Parmigiani / Antonino Bonanno

Cori: Silvia Saccani / Fabrizio Ponciroli



Disegno Cover: Silvia Trifone Grafica: Simone Parmigiani MARADONA

Testo di Fabrizio Ponciroli Musica di Fabio Calcagni / Marco Parmigiani / Antonino Bonanno



MARADONA MARADONA Da bambino sognavi il Mundial Mai nessuno ti è riuscito a fermar Hai vinto tutto giocando da Dio E con te sono un campione anch’io E adesso in coro cantiamo insieme noi MARADONA il più forte sei tu Con la 10 ci hai fatto sognar E hai vinto anche il Mundial Tutti noi hai fatto trionfar I tifosi son tutti per te Sei l’amore di una grande città Capitano di mille battaglie Il sinistro te l’ha dato il Signor E adesso in coro cantiamo insieme noi MARADONA il più forte sei tu Con la 10 ci hai fatto sognar E hai vinto anche il Mundial Tutti noi hai fatto trionfar MARADONA sei uno di noi Il tuo calcio era una poesia e per Napoli sei l’unico Amor Maradona sarai sempre con noi MARADONA MARADONA MARADONA MARADONA il più forte sei tu Con la 10 ci hai fatto sognar E hai vinto anche il Mundial Tutti noi hai fatto trionfar MARADONA

Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA