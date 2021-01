Napoli e l'Argentina sono ancora ad un passo. A oltre un mese dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, non si fermano gli omaggi artistici per l'ex campione azzurro. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Dario Sansone, volto e voce storia del noto gruppo napoletano Foja. Durante "Peppy New Year", il programma comico di Peppe Iodice che su Canale 21 ha salutato il nuovo anno, la band ha suonato una versione napoletana de "La mano de Dios", famosa canzone argentina dedicata al numero dieci.

