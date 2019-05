Maradona y Pelè, il nuovo singolo di TheGiornalisti

Mercoledì 22 Maggio 2019, 12:47

Da oggi è fuori il nuovo videoclip di “Maradona y Pelé”, l’atteso singolo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso che, dopo un tour sensazionale nei palazzetti italiani, torna a stupire il pubblico con un pezzo travolgente, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 maggio.Il video, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo perMaestro Production, è ambientato in una piovosa notte d’estate, dentro un locale che ricorda il saloon di una città americana di frontiera, popolato da giocatori d’azzardo e pericolosi fuorilegge. Protagonisti sonoTommaso Paradiso e la giovane attrice Benedetta Porcaroli (interprete di Baby, la serie originale italiana Netflix) che, una volta varcata la porta d’ingresso, si scatena ballando tutta la notte sulle note del brano, travolta in una danza irresistibile, mentre non smette di incrociare lo sguardo del frontman.Il singolo, uscito su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso insieme a Dario Faini eprodotto da Dardust (Dario Faini), segna una nuova pagina nella storia del gruppo, che entra ufficialmente nel roster di Universal Music.Con queste parole, Tommaso Paradiso descrive il pezzo:“Maradona y Pelé l'ho scritta in momenti diversi, un po' come è stato per Completamente. Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme. Il primo seme è stata questa immagine di "labbra" stupende, da qui mi sono visto in una torrida notte romana di fine giugno, dentro casa, solo, insonne; e allora ho sognato una pioggia e un luogo lontanissimo dove ballare con lei. Però mi mancava sempre qualcosa, non volevo chiuderla così. Per cui mi son detto "devo metterci qualcosa di assolutamente evocativo, assolutamente mio e assolutamente romantico: Robert de Niro, l'attore icona di questa vita, Sandokan, la mia infanzia e la mia colonna sonora firmata Oliver Onions, Maradona y Pelé, il diavolo e l'acqua santa del più gioco più bello del mondo.”“Maradona y Pelé” coniuga sonorità tropical ad altre più pop, preparandosi ad essere la colonna sonora della prossima estate. L’energia tribale e il ritmo dinamico e coinvolgente del singolo, si accompagnano all’inconfondibile scrittura di Tommaso Paradiso, tra gli autori più stimati e richiesti della scena musicale italiana. Una notte d’estate che è un frigorifero rotto, le labbra, i sorrisi che fanno la differenza, sono tutti dettagli di una canzone che non fa dormire. E così inizia il sogno dove i protagonisti si ritrovano a ballare sotto una pioggia tropicale, contornati da evocazioni, simboli e miti: da Robert De Niro alla tigre di Mompracem, fino a due leggende contrapposte della storia del calcio come Maradona e Pelé, che danno il titolo al brano.Martedì 14 maggio i Thegiornalisti si sono esibiti sul palco del Mediolanum Forum di Milano per l’ultima data del “LOVE TOUR”, la tournée prodotta da Vivo Concerti che, con oltre 250.000 spettatori, ha registrato il sold out in tutte le tappe.Il gruppo ha annunciato “THEGIORNALISTI – CIRCO MASSIMO”, un grande show al CIRCO MASSIMO di ROMA previsto per sabato 7 settembre 2019. Una nuova conquista per i Thegiornalisti che saranno la prima band italiana a esibirsi sul palco dell’antico stadio romano #LOVEALMASSIMO.