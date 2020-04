Maratona musicale, primo maggio in Prog da Steve Hackett a Marco Ligabue

«L'associazione è nata solo un anno fa ma già annovera diversi eventi -ha commentato Massimo Sordi, presidente della Trasimeno Prog-, purtroppo ora siamo ancora tutti chiusi in casa e, in attesa di organizzare qualcosa live per ritrovarci tutti insieme, abbiamo organizzato un appuntamento fisso come quello del Primo maggio. Non abbiamo voluto lasciarvi soli quindi abbiamo voluto essere presenti. Abbiamo pensato di raccogliere saluti, pezzi musicali e brani da parte di tanti amici da tutta Italia ma anche dall'estero. Gli artisti -continua- hanno mandato i loro contributi e noi li abbiamo assemblati per voi».

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA