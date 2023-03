Marco Mengoni, scelto il brano che porterà all'Eurovision 2023: l'annuncio ufficiale

La vittoria del 73esimo Festival di Sanremo ha assicurato a Marco Mengoni un posto in direttissima all'Eurovision Song Contest 2023. E ora tramite un post su Instagram il cantante ha rivelato quale sarà il brano che porterà nella competizione canora a Liverpool e che sarà trasmessa da Rai1 sabato 13 maggio. Il brano che Marco Mengoni ha deciso di portare all'Eurovision 2023 è "Due vite". L'artista di Ronciglione punterà tutto dunque sulla canzone che gli ha permesso di vincere Sanremo 2023.

Marco Mengoni, età, vita privata e carriera. Il vincitore della serata duetti stasera vuole il bis vincendo il Festival di Sanremo

Marco Mengoni: ecco il brano che porterà all'Eurovision

E se per molti era una decisione scontata, in realtà non lo era affatto. Fu lo stesso Mengoni infatti dopo il trionfo all'Ariston a evidenziare che all’Eurovision Song Contest ogni artista è libero di portare il brano e questo può anche essere differente rispetto a quello presentato a Sanremo. E si è preso un po' di tempo per riflettere mengoni, per tornare in studio con i suoi musicisti per ultimare il disco e magari pensare a qualcosa di nuovo proprio da presentare al Contest europeo. ma alla fine "Due vite" ha vinto su tutte le altre opzioni.

Marco Mengoni e la psicoterapia, quale modello segue e come lo aiuta nella musica. Il parere della psicologa

Il post

«Due vite goes to Eurovision». Con queste poche parole scritte su Instagram il cantante ha ufficializzato il brano che porterà all'Eurovision. Un video con degli spezzoni delle sue esibizioni al Festival di Sanremo 2023, così Marco mengoni ha comunicato ai suoi fan la sua decisione.