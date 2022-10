Marco Mengoni consegna pizze ai fan prima del concerto: il video su TikTok. La reazione inaspettata

Marco Mengoni ha pubblicato un video su Tik Tok che ha fatto il giro del web. Parte oggi, 2 ottobre, il tour del cantante: Mengoni Live 2022, che vedrà l’artista portare sul palco dei palazzetti, i suoi successi e il progetto Materia.

La prima data si svolgerà oggi a Mantova, ma i fan più accaniti si sono stabilizzati fuori dal palazzetto già da ieri sera per cercare di conquistare i posti migliori per il concerto. Mengoni, a loro insaputa, dopo le prove è uscito per distribuire delle pizze a tutti coloro che sono rimasti fuori a combattere il freddo e le 24 ore di attesa.

Sfera Ebbasta, in tour: sold out il concerto al Palazzo dello Sport a Roma

Il Renato show è una maratona: tre ore di Zerofollia nell'arena del Circo Massimo

Il video

Non è una novità che il cantante faccia gesti carini nei confronti dei fan con cui ormai ha istaurato un rapporto di amicizia. Marco Mengoni dopo aver fatto le prove al palazzetto Grana Padano Arena è uscito fuori per salutare e incontrare i fan prima del grande giorno. E non solo, il cantante ha consegnato ai ragazzi, attrazzati con le tende, delle pizze da condividere tra loro.

Il video, in cui è possibile vedere il momento in cui Marco distribuisce le pizze, mostra anche la reazione dei fan: entusiasti ringraziano in coro e poi scambiano quattro chiacchiere col loro idolo in attesa di sentirlo cantare sul palco.

Il video è stato tempestato da commenti. Gli utenti hanno sottolineato: «Solo tu potevi fare un gesto simile, grazie per l'artista che sei».