Maria Tomba è scomparsa, l'appello della mamma della finalista di X Factor: «Aiutatemi a ritrovarla»

Maria Tomba, cantante finalista di X Factor, sarebbe sparita. La giovane, che faceva parte del team di Fedez nel 2023, avrebbe fatto perdere le sue tracce da giorni. La mamma ha pubblicato un video appello sui social.

«Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana, sono molto molto preoccupata. Se qualcuno di voi l'avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi pregio fatemi sapere. Scrivetemi in privato». Qualcuno ipotizza sia una trovata pubblicitaria - in stile Rovazzi - nel caso fosse sarebbe di pessimo gusto.