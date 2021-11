Marilyn Manson, perquisita la casa dopo le accuse di abusi sessuali

La casa di Marilyn Manson a Los Angeles è stata perquisita nella giornata di lunedì. La nota rockstar americana, conosciuta soprattutto per i brani «The dope show», «The beautiful people» e «We are chaos», ha subito la perquisizione a causa delle decine di accuse di abusi sessuali ed emotive arrivate da diverse donne.

Lo scorso febbraio è iniziata l'inchiesta in seguito alle tante denunce riguardanti casi di violenza domestica tra il 2009 e il 2011. Oltre a numerose donne rimaste anonime ad accusare Marilyn Manson c'è anche l'attrice Evan Rachel Wood, ex della rockstar, che lo ha accusato con un post su Instagram a febbraio.

Poco dopo, anche l'attrice di Game of thrones Esmé Bianco lo ha denunciato per abusi sessuali, fisici ed emotivi. Secondo Bianco Manson l'avrebbe rinchiusa in una stanza e l'avrebbe privata di sonno e cibo, minacciando di violentarla.

Una denuncia parallela è arrivata da parte di un'ex assistente del cantante, secondo cui Manson avrebbe abusato del suo potere nei suoi confronti per maltrattamenti di vario genere. Gli avvocati di Marilyn Manson hanno sempre definito le accuse «orribili distorsioni della realtà». Ma le indagini proseguono.