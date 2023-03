Luca Bergia, morto il batterista e fondatore dei Marlene Kuntz: trovato senza vita in casa, aveva 54 anni

Lutto nel mondo della musica: è stato ritrovato morto questa mattina (giovedì 23 marzo), nella sua abitazione a Cuneo, Luca Bergia, batterista e musicista cuneese, uno dei fondatori dei Marlene Kuntz (nel 1988 con il chitarrista Riccardo Tesio) e poi per decenni storico componente della band insieme a Tesio a Cristiano Godano e per un periodo il bassista Franco Ballatore. Aveva 54 anni e dopo aver deciso di lasciare la carriera musicale nel 2020 lavorava come insegnante di scienze alle scuole medie di Madonna dell’Olmo e Chiusa Pesio.

Con i Marlene Kuntz, Bergia ha realizzato 10 album in studio, a iniziare da “Catartica” nel 1994, centinaia di concerti in Italia e nel mondo, e collaborato con artisti come Patti Smith, Skin, Howie B, Rob Ellis, Greg Cohen, Paolo Conte. Negli anni, tra le altre cose, ha collaborato alla sonorizzazione di due video-installazioni del duo Masbedo presentate ad Art Basel, Biennale di Venezia e Indeepandance e con il Teatro Stabile di Torino per il Fatzer di Brecht (2012). Lascia due figli, Tommaso e Alessandro, il fratello Antonello e la sorella Elisabetta. Ancora da stabilire la data dei funerali.

Sui social Bergia aveva scritto un lungo post spiegando il suo stop: «Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell'undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative. Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop (che poi sarebbero diventati due) per rimettermi in sesto sia fisicamente che psicologicamente».