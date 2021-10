Marracash, la nuova fidanzata Rosmy rompe il silenzio su Instagram: il misterioso messaggio social

Nel giallo della fine dell’amore fra Elodie e Marracash irrompe dal social la presunta nuova fidanzata del rapper, Rosmy. Le indiscrezioni sul caso non mancano e intanto Elodie è stata sorpresa durante un’uscita serale a Milano a fianco di Davide Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Elodie e la crisi con Marracash. Davide Rossi nuova fiamma? Ecco chi... IL GOSSIP Elodie: è finita con Marracash? L'ultimo post della... ITALIA UNO Le Iene, da Elodie a Federica Pellegrini: chi sono le 10 donne che si...

Marracash, Elodie e Rosmy (Instagram)

Marracash, la "fidanzata" Rosmy rompe il silenzio su Instagram

Elodie e Marracash sono ultimamente assoluti protagonisti della cronaca gossip. Insistenti indiscrezioni infatti li vogliono ormai separati a causa, pare, di un avvicinamento del rapper alla cantante Rosmy. I due nonostante il tam tam mediatico non hanno mai smentito né tantomeno confermato la vicenda, ma a rompere il silenzio è arrivata inaspettatamente proprio la misteriosa Rosmy, classe 1986, cantautrice e attrice erede della famiglia Trinchitella, musici e girovaghi di arpa e violino. Dal suo profilo Instagram ha pubblicato una stories che però purtroppo non chiarisce i dubbi: il post infatti vede sullo sfondo un articolo del sito “Dagospia” che riporta la notizia della liaison, e in sovraimpressione due frasi, “Ma io?!?!” e “Lo scopriremo solo vivendo…”.

Il post nelle stories di Rosmy (Instagram)

Mentre Marracash avrebbe quindi ritrovato il sorriso a fianco di Rosmy, nuove indiscrezioni vogliono la sua ex Elodie a fianco di Davide Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani con cui è stata fotografata la scorsa settimana a Milano dal "Chi".