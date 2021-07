Marsica, nuovo singolo girato a Procida capitale della Cultura

“N’ata notte sul pe' te sentì e me ricere tu me fai murì”. Chi non vorrebbe sentire una dichiarazione d’amore così? Se poi è in musica e a cantarla è una voce femminile bella, intensa e coinvolgente, il successo (con l’innamorato/a) è assicurato. Sono le note del nuovo singolo di Marsica, cantante neomelodica da oltre 18mila follower su Instragram, dal titolo “N’ata notte”, appena uscito su tutte le piattaforme digitali. Ma la particolarità è la scelta della location, come si vede nelle immagini del videoclip: l’isola di Procida con le sue casette piccole e colorate, le salite e le viuzze strette e caratteristiche e quel mare tanto amato da Massimo Troisi che lo scelse come set de “Il Postino”. Un omaggio che Marsica, bella, abbronzata e con abiti colorati ed estivi tipici del luogo, ha scelto di fare alla capitale della Cultura 2022.

«La nuova canzone è stata scritta da me (sono sempre autrice delle mie canzoni) - spiega l’artista - da Ames (che è anche arrangiatore del brano) e da Guido Romano». Un brano orecchiabile, che ha già conquistato i fans della cantautrice che ha iniziato a muovere i primi passi all’età di 7 anni unendo passione a dedizione, attraverso lo studio del pianoforte, per poi perfezionarsi al Conservatorio di San Pietro a Majella.

Una carriera costellata, tra l’altro, dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Di rosso e di panico”, dove arrivò tra i 60 finalisti della sezione Nuove proposte. Ma la popolarità è arrivata anche quando il pubblico televisivo ha avuto modo di ascoltare uno dei successi di Marsica, “Se ti perdo”, apparso nella colonna sonora di “Gomorra 4”.

E, dopo il brano che sta spopolando sui canali digitali, “A vita mia sì tu”, che la vede duettare con il collega Gianluca Capozzi, ora è arrivato il nuovo singolo ambientato a Procida, che si avvia a diventare il tormentone dell’estate per i fans di Marsica.

https://www.youtube.com/watch?v=e3E7YwUD5DY