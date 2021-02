Mary Wilson è morta: fu storica co-fondatrice delle Supremes insieme a Diana Ross e Florence Ballard, aveva 76 anni

E' morta Mary Wilson, storica co-fondatrice delle Supremes (aveva 15 anni), rimasta con il leggendario trio della Motown Records (insieme a Diana Ross e Florence Ballard) fino al suo scioglimento nel 1977: la cantante è morta lunedì sera nella sua casa di Las Vegas. Aveva 76 anni. L'agente pubblicitario di lunga data della Wilson, Jay Schwartz, ha riferito che è morta improvvisamente. I funerali saranno privati ​​a causa del Covid.

Mary Wilson, Co-Founder of the Supremes, Dies at 76 https://t.co/Eh5VMxTJWu — Variety (@Variety) February 9, 2021

«Sono rimasto estremamente scioccato e rattristato nel sentire della scomparsa di un importante membro della famiglia Motown», il commento di Berry Gordy. Mary Wilson rimase nel gruppo per tutti i sedici anni in cui le Supremes si esibirono, e dopo lo scioglimento della band intraprese la carriera da solista che la portò nel 1979 a pubblicare il suo primo album, intitolato proprio Mary Wilson e prodotto dalla Motown. Il poco successo dell'album però fece perdere alla cantante il contratto con la prestigiosa etichetta. Tra i suoi successi "Stop! In The Name of Love" e "You Can't Hurry Love".

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA