Matt Schultz, arrestato il cantante dei «Cage the Elephant»: trovato a New York con un'arma da fuoco

Il cantante dei «Cage the Elephant» Matt Shultz è stato accusato di possesso criminale di armi dopo che la polizia ha trovato due pistole cariche in un hotel di New York City, secondo quanto riportato dalle autorità. Shultz, 39 anni, di Nashville, nel Tennessee, è stato arrestato giovedì dopo che la polizia è stata chiamata per indagare su un rapporto di una persona con un'arma da fuoco al Bowery Hotel di Manhattan.

Shultz è stato visto nel bagno della hall dell'hotel tra mezzanotte e l'una di notte estraendo una pistola dalla tasca anteriore dei pantaloni, secondo una denuncia penale. Un mandato di perquisizione ha trovato due pistole calibro 45 cariche in una borsa in una stanza d'albergo, secondo la denuncia.

Matt Schultz arrestato: cosa sappiamo

Shultz è stato citato in giudizio venerdì e la cauzione è stata fissata a $ 10.000 in contanti o $ 30.000 in obbligazioni, ha detto l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. Dovrà tornare in tribunale l'11 gennaio. L'avvocato del cantante, Sanford Talkin, ha rifiutato di commentare quando è stato contattato telefonicamente domenica. Cage the Elephant, il gruppo rock alternativo di Bowling Green, Kentucky, ha sfondato nel 2008 con il successo «Ain't No Rest for the Wicked». Il loro album, «Social Cues», è stato pubblicato nel 2019