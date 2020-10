Mattia Briga, proposta di matrimonio social alla sua Arianna: «Ha detto sì»

«Ha detto sì!». Mattia Briga annuncia con un video pubblicato sui suoi canali social una notizia che manda in delirio i fan: il cantautore romano ha chiesto alla fidanzata Arianna Montefiori di sposarlo.

Una proposta romantica e allo stesso tempo spontanea, a pochi giorni di distanza dal primo anniversario di fidanzamento. Giardino con vista Cupolone per la location, poi - rispettando la tradizione - si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e posto la fatidica domanda. La sua Arianna, giovane attrice diventata famosa per aver lavorato in fiction di successo come Che Dio ci aiuti e L'Isola di Pietro, ha detto sì.

Il video ha fatto il pieno di like e commenti da parte dei fan, che fanno con entusiasmo gli auguri alla coppia di promessi sposi.

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA