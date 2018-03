Un quiz per il concerto delle Vibrazioni: il nuovo contest del Mattino

Venerdì 23 Marzo 2018, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 13:55

Dopo la partecipazione al sessantottesimo Festival di Sanremo con «Così sbagliato» e la pubblicazione del quinto album di inediti «V», Le Vibrazioni sono tornate on the road. Il tour della band ritrovata è partito il 16 marzo dal New Age di Roncade (Tv), per approdare stasera al Vox di Nonantola (Mo) e fare rotta poi sulle città: il 3 aprile al teatro Quirinetta di Roma, il 5 alla Casa della Musica di Napoli, il 6 al Demodè Club di Bari, il 12 al teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 13 al Golden di Palermo, il 14 al Land di Catania, il 19 all'Auditorium Flog di Firenze, il 20 al Phenomenon di Novara, il 24 al Live club di Trezzo sull'Adda (Mi).Il conto alla rovescia per vedere la band di Francesco Sarcina nuovamente su un palco a Napoli è ormai in corso e Il Mattino porterà cinquanta fans il 5 aprile alla Casa della Musica: quindici gli inviti già assegnati, oggi in palio altri cinque biglietti, basta rispondere a una semplicissima domanda sulla carriera del gruppo: nel primo album del complesso, uscito nel 2003, intitolato semplicemente «Le Vibrazioni», c'era un brano, «E se ne va», che venne incluso nella colonna sonora di un fortunato film italiano: quale? Inviate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime cinque esatte saranno ricompensate con un biglietto, da ritirare alla casa della Casa della Musica il 5 aprile con modalità che comunicheremo ai vincitori.Alla Casa della Musica il gruppo (Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria) promette, insieme a «Così sbagliato» e ai brani di «V», naturalmente, tutti i suoi maggiori hit.