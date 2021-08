Mattone del Cuore, da Bocelli ad Al Bano presenti: Il 25 e 26/8, tanti big dello spettacolo e dello sport per l'evento benefico

La beneficenza non va in vacanza. Andrea Bocelli, Al Bano, Sinisa Mihajlovic, Carlo Conti, Enrico Ruggeri, Elisabetta Gregoraci, Rajae Bezzaz, Leonardo Pieraccioni. Sono alcuni dei grandi personaggi, tra mondo dello sport e dello spettacolo, ospiti del "Mattone del Cuore", iniziativa benefica promossa dall'associazione Olimpiadi del Cuore onlus di Paolo Brosio, in programma il 25 e 26 agosto. Il programma dell'evento è stato presentato oggi alla presenza, tra gli altri, di Bocelli e Maurizio Setti, patron del Verona Calcio. «Il sostegno a questa nuova edizione delle Olimpiadi del Cuore è un impegno importante - ha detto Bocelli - che io e la mia famiglia vogliamo concretizzare a favore dei progetti della Onlus, fondata da Paolo Brosio, che in questi anni si sta adoperando fattivamente per attività di sostegno ai più deboli».

Ad aprire la kermesse il 25 agosto il Gran Galà Dinner del Cuore allo stabilimento balneare Twiga Beach a Marina di Pietrasanta (Lucca). Il 26 agosto, sunset drink dinner allo stabilimento balneare Alpemare di Andrea e Veronica Bocelli. La serata proseguirà negli spazi della vicina Villa Bertelli. Le finalità no profit dell'evento saranno destinate in parte in Italia alle famiglie in difficoltà post Covid, ed in parte all'estero al progetto 'Mattone del cuore primo pronto soccorso di Medjiugoriè e nei Paesi del terzo mondo per la cura e l'assistenza dei bambini malati di leucemia e tumori del sangue.