Max Pezzali, Renga e Nek: reunion il primo febbraio al Palapartenope

Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:44 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una reunion che tutti gli appassionati di musica aspettano. Tre grandi cantautori, che hanno dato il loro personale contributo alla musica italiana con pezzi autorevoli e cantati da più generazioni. Arriva anche a Napoli il tour che porterà sul palco Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Il 1 febbraio si esibiranno al Palapartenope (via Barbagallo).“MAX NEK RENGA, il tour” sarà uno straordinario susseguirsi di hit e di imperdibili momenti di musica e di spettacolo, spiegano gli organizzatori. Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l’artista italiano più suonato dalle radio nell’ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti.In questo tour, che li vedrà protagonisti nei palasport di tutta Italia, i tre artisti si metteranno alla prova ancora una volta e saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno.Ad anticipare il nuovo progetto live è stato il brano “Duri da Battere”, il nuovo singolo di Max Pezzali interpretato insieme ai suoi due nuovi compagni di viaggio, Nek e Francesco Renga. E proprio in questi giorni i tre artisti hanno presentato i brani “Il Mio Giorno Più Bello Del Mondi”, “Gli Anni” e “Fatti Avanti Amore”, nelle inedite versioni a tre voci che saranno in rotazione radiofonica nelle prossime settimane.I biglietti per il concerto di Napoli, organizzato da Veragency e F&P Group, sono disponibili sui circuiti TicketOne e Go2 e nei punti vendita e prevendite abituali al costo di € 70,00 + prev. (parterre gold), € 52,17 + prev. (tribuna numerata) e € 33,04+prev. (posto unico in piedi).