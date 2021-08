Max Pezzali, grande successo per il tour Max90 e si aggiungono date: 17 settembre Festa dell'Unità - Arena del Lago

Un pieno di successi per Max Pezzali che gira per l'Italia con il suo Max90. Prima il libro e ora il tour con cui il cantautore di Pavia riaccende i riflettori sul suo decennio d'oro: quello degli anni '90 appunto. Un tour pr pubblicizzare un libro, quindi, e riascoltare i primi 4 dischi degli 883. Tutti album che volente o nolente hanno cambiato il modo di fare musica pop in Italia attraverso un linguaggio che ha rotto gli schemi. Le prime tappe sono andate e ora il calendario si arricchisce, perchè tutti vogliamo tornare agli anni '90. Si aggiunge una nuova data a Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che ripercorre i grandi successi degli anni '90 di Max Pezzali. Max90 Live arriverà anche a Modena (Casa Emilia 21 - Festa Unità - Arena del Lago) il 17 settembre. Attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883, Max Pezzali porta in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni '90, con l'impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un'epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro.

«Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo». Queste le date del tour: 17 agosto | Roccella Jonica (Rc) Teatro al Castello, 19| Follonica (Gr) Parco Centrale, 20 | Follonica (Gr) Parco Centrale, 23 | Forte dei Marmi (Lu) Villa Bertelli, 26 | L'Aquila La Perdonanza - presso il Teatro del Perdono, 28 I Taranto Rotonda del Lungomare, 30 | Mantova Palazzo Te - Mantova Live, 1 settembre | Vercelli Piazza dell'antico ospedale - 'Metti una sera a Vercellì, 3 | Cattolica (Rn) Arena della Regina, 4 Cattolica (Rn) Arena della Regina, 5 | Viterbo Prato Giardino, 7 | Catania Villa Bellini, 8 | Catania Villa Bellini, 11 | Vicenza Piazza dei Signori, 13 | Firenze Anfiteatro delle Cascine, 14 I Lanciano (Ch) Villa Parco delle Rose, 15 Caserta Real Belvedere di San Leucio, 17 I Modena Casa Emilia 21 - Festa Unità - Arena del Lago. Ultimi appuntamenti il 18| Fossano (Cn) Piazza degli Acaja, il 19 settembre | Fossano (Cn) Piazza degli Acaja.