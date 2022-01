Morto Meat Loaf, addio al cantante e attore del Rocky Horror Picture Show

Il cantante e attore statunitense Meat Loaf è morto all'età di 74 anni. La notizia viene data dal sito della Bbc. Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Meat Loaf è stato anche nome della band di cui era cantante. Nonostante alcuni inconvenienti (tra cui la bancarotta) raggiunse un successo notevole con la sua carriera di musicista e cantante, soprattutto grazie all'album 'Bat Out of Hell', uno dei dischi più venduti della storia del rock.

APPROFONDIMENTI FRANCIA Morto Gaspard Ulliel, incidente sugli sci: aveva 37 anni. Testimonial... LUTTO NELLA MUSICA È morto Michael Lang, storico organizzatore di Woodstock:... CINEMA IN LUTTO Morto Camillo Milli, il mitico presidente della Longobarda nel film...

U2, Bono sconvolge i fan: «Imbarazzato dalle nostre prime canzoni. Il nome della band?Non mi piace»

Meat Loaf interpretò anche Eddie in The Rocky Horror Picture Show , è morto giovedì sera con sua moglie Deborah al suo fianco, ha detto a Deadline l'agente di lunga data di Meat Loaf, Michael Greene a nome della famiglia. Ha aggiunto che anche le figlie della cantante Pearl e Amanda e gli amici intimi hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo con lui e dirgli addio nelle ultime 24 ore. La causa della morte non è stata rivelata. «Sappiamo quanto ha significato per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il supporto mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di un bell'uomo», ha detto la famiglia di Meat Loaf in una dichiarazione. "Dal suo cuore alle tue anime... non smettere mai di dondolare!"