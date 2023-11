Mecna al al Palapartenope di Napoli: biglietti in omaggio con Il Mattino

Il concerto di Mecna è in programma dopodomani, 1 dicembre, alle 21 al Palapartenope di Napoli con il suo «Stupido amore tour». In scaletta i vecchi successi del rapper, ma anche «Brutto sogno», che affronta un tema molto delicato, raccontando la storia di una relazione tossica e descrivendo come una situazione apparentemente innocua possa trasformarsi in un caso di abuso. E gli altri brani dall’ultimo album, «Stupido amore», appunto, che vanta importanti collaborazioni come Dargen d’Amico, Gué, Coez, Drast, Bais.

Vuoi vedere il concerto, applaudire Mecna e la sua band? «Il Mattino» regalerà 10 biglietti alle prime cinque persone che scriveranno all’indirizzo eventi@ilmattino.it, due per ogni fortunato vincitore.