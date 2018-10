Mengoni, prime date del tour 2019 e due nuovi brani online

Marco Mengoni torna con due brani disponibili on line on line dal 19 ottobre,

Voglio

e

Buona Vita

, che anticipano l'uscita del nuovo disco di inediti prevista per il 30 novembre su etichetta Sony Music.

Il cantante annuncia anche il ritorno live nei palasport nel 2019 con #MengoniLive2019, che partirà il 27 aprile da Torino, per arrivare a Milano (1 maggio), Roma (8 maggio), Bari (13 maggio), Caserta (16 maggio), Eboli (18 maggio), Firenze (21 maggio), Verona (24 maggio), Rimini (29 maggio), Bologna (30 maggio). I brani usciranno per la prima volta in contemporanea nei paesi di lingua spagnola nelle due versioni Quiero e Buena Vida.

Voglio gioca con il contrasto senza sfumature, con un tempo verbale che poche volte ho usato nella mia vita e qui viene ripetuto quasi a perdere valore e significato originario - racconta Marco -. Questo pezzo prende ad esempio luoghi comuni, modi di dire e atteggiamenti di vita quotidiana che vengono ribaltati ed esasperati frase dopo frase, dove tutto è il contrario di tutto

