Michael Bublé papà per la quarta volta: l'indizio nel video della nuova canzone

La famiglia Bublé si allarga. Contestualmente al lancio del nuovo singolo I'll Never Not Love You, Michael Bublé e la moglie Luisana Lopilato annunciano l'arrivo del loro quarto figlio. Stavolta la coppia ha scelto di affidare la lieta notizia a un fotogramma del video della nuova canzone, lasciando che fossero i fan più attenti a scoprire l'indizio.

Un fotogramma del filmato con Luisana Lopilato in dolce attesa.

Michael Bublé papà per la quarta volta

Come anticipato dal sito TMZ che ha visto in anteprima la clip in uscita oggi, la moglie del cantante di origini canadesi compare alla fine del corto con il pancione, circondata dai suoi tre figli Noah di 8 anni, Elias di 6 anni e Vida di 3 anni, mentre è intenta a fare la spesa con il marito.

L'indizio non è sfuggito al pubblico, che a poche ore dal lancio della canzone era già al settimo cielo per l'emozione. Sebbene non sia ancora arrivata la conferma ufficiale da parte degli interessati, la notizia della dolce attesa della Lopilato fuga tutti i dubbi su una possibile crisi di coppia, circolata dopo l'annuncio della malattia del figlio Noah.

La malattia del figlio Noah

Nel 2016 una terribile diagnosi di epatoblastoma, un tumore infantile che intacca le cellule che formano il fegato, aveva messo a dura prova la famiglia del cantante, spingendo Michael a ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al bimbo. Per fortuna pochi mesi dopo la coppia ha confermato la completa guarigione del piccolo, che oggi ha quasi 9 anni.

Come testimoniano le immagini del video musicale, in cui Michael e Luisana reinterpretano alcune celebri scene d'amore del cinema – da Casablanca a Eternal Sunshine of the Spotless Mind –, il peggio ormai è passato e la coppia sembra più affiatata che mai. Con buona pace di chi li voleva a un passo dal divorzio.