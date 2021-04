Mick Jagger in Sicilia: il leader dei Rolling Stones vive sull'isola dall'estate scorsa

Il rock suona in Sicilia. Mick Jagger infatti, è stato più volte visto in Sicilia. Sembra che dall'estate scorsa il leader dei Rolling Stones abbia scelto di vivere sull'isola e si fa strada l'ipotesi di un trasferimento in Italia. Sono tanti gli indizi sulla presenza della voce della band inglese in Sicilia. Il musicista, infatti, è stato paparazzato durante alcune visite ai monumenti più suggestivi dell'Isola.

Tutto è cominciato settembre, quando Jagger ha cenato in un ristorante di Marzamemi lasciando, come testimonianza, un autografo su un menu. In quell'occasione, insieme a lui c'erano anche la moglie Melanie Hamrick e delle guardie del corpo. In quegli stessi giorni fece una visita alla cattedrale di Noto e un giretto nel centro storico di Siracusa. Qualche settimana dopo, è stato fotografato alla valle dei templi di Agrigento. Nel periodo natalizio, poi, è spuntata una foto su Instagram in cui la rockstar si trovava tra i cactus della tenuta dei marchesi di San Giuliano a Melilli. A Palermo la visita assume un tono più istituzionale.

Nella tappa al Palazzo dei Normanni e alla Cappella Palatina di Palermo, infatti, Jagger è accompagnato dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. Sembra che il musicista sia ancora sull'Isola. Una recente foto pubblicata su Instagram, infatti, lo ritrae sorridente su una poltrona con accanto una chitarra e un gatto in braccio. L’immagine è scattata in una località imprecisata della Sicilia, tra Ragusa e Siracusa.