Microfono d'oro, riconoscimento speciale a Federica Gentile di Rtl. Tutti i premiati

Metti una sera a Cinecittà World le voci che tengono compagnia, che la fanno discutere o semplicemente divertire: è la serata del Microfono D'Oro, il premio agli speaker radiofonici che l'Fm ha lanciato e rilanciato nell'etere nazionale e capitolino. Radio sportive e voci inconfondibili, ma anche tanti premiati tra chi intrattiene a livello nazionale. A partire da Federica Gentile, speaker di RTL102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta (punto di riferimento della Generazione futuro), per lei il premio speciale 2021 in occasione dell'undicesima edizione, al Teatro 1 di Cinecittà Word. L'evento è organizzato da Fabrizio Pacifici e Cosetta Turco e grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità vengono premiate diverse trasmissioni radiofoniche ed assegnate anche gratificazioni speciali ai personaggi più amati dal pubblico. Tra i premiati delle passate stagioni: Enrica Bonaccorti, Claudio Lippi, Sergio Friscia, Nick Luciani, Loredana Errore, Fabio Canino, Enzo Salvi ed altri.

La Gentile, che è attualmente una delle voci "W l'Italia" su RTL102.5 con Angelo Baiguini e Daniela Collu, riceve un premio nella "sua" Roma dopo gli anni trascorsi in Rai e Rtl.

Premi anche per "Grazie dei fiori" di Pino Strabioli che parte da Sanremo ed è divenuto un grande talk show sulla musica italiana su Radio 2. Premio nazionale anche per i Lunatici e Tutti Nudi, format di successo di Radio 2. Premio per il programma mattutino a Disco Sveglia di Gianmaurizio Foderaro e Julian Borghesan di Radio 1.

L'elenco dei premiati

SPECIALE: Federica Gentile RTL 102.

MUSICALE: Grazie dei Fiori, Rai Radio 2 – Pino Strabioli

SPETTACOLO: Tutti Nudi, Rai Radio 2 – Pippo Lorusso, Antonio Mezzancella, DJ Osso

ROMA: Te la do io Tokio – Centro Suono Sport. Mario Corsi, Jonathan Calò

LAZIO: La Banda dei Laziali, Radio Incontro Olympia – Danilo Galdino, Stefano Dito, Fabio Belli, Giorgio Cacialli

MATTINA: Disco Sveglia, Rai Radio1 – Gianmaurizio Foderaro – Julian Borghesan

NOTTE: I Lunatici, Rai Radio 2 – Roberto Arduni – Andrea Di Ciancio

ATTUALITÀ: Gli Inascoltabili, New Sound Level – Nicola Caprera, Gabriele Ziantoni, Elisa Di Iorio, Riccardo Protani, Giorgia Fidato, Romina Caprera, Francesca Barbato, Alessio Di Francesco, Antonio Del Greco, Blas Roca-Rey, Michele La Porta, Reo Confesso

ANTENNA D’ORO: Soundtrack, NSL TV – Enzo Salvi, Jodie Alivernini

CULTURA SPORTIVA: Radio Radio lo Sport, Radio Radio – Ilario Di Giovambattista

INTRATTENIMENTO: The Rock Show, Radio Rock – Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi

APPROFONDIMENTO SPORTIVO: A qualcuno piace calcio, Centro Suono Sport – Claudio Capuano, Alessandro Ferro, Roberta Pedrelli

INTERNAZIONALE: Spagna chiama Italia, Radio Base Canarie – Francesca Piggianelli

WEB: Radio Puff – Francesco Fiorini, Bruno Stanzione, Angelo Di Palma, Jara Conigliani, I Sequestrattori, Luciano Lembo, Marco Capretti, Camillo Toscano, Claudio Sciara, Beba Albanesi, Max Coccellato, Luigi Martini, Edoardo Valeriani, Simone Esposito, Riccardo Graziosi, Mario Barletta, Laura D’Orazio