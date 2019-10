Miles Davis, all'asta da Christie's la tromba «Luna e stelle» commissionata nel 1980

Domenica 13 Ottobre 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 19:58

Va all’asta una mitica tromba blu progettata e suonata da(1926-1991), leggendario musicista jazz. Lo strumento musicale sarà offerto da Christiè's martedì 29 ottobre a New York durante “The Exceptional Sale” con una stima che oscilla tra i 70mila e i 100mila dollari. La tromba Martin Committee in Si Bemolle Maggiore, modello T3460, della Martin Co., fu commissionata da Davis intorno al 1980. La tromba è laccata in blu scuro con i disegni di mezzelune e stelle dorate, realizzati secondo le specifiche indicazioni di Davis.La tromba ““ (Luna e stelle), sottolinea un comunicato di Christiè's, è sia un bel pezzo di artigianato che un cimelio che segna un momento cruciale nella carriera di Davis, mentre faceva il suo tanto atteso ritorno sulla scena musicale. La tromba fu prodotta dalla Martin Company, fondata a Chicago nel 1865 dal costruttore di strumenti tedesco Johann Heinrich Martin. Davis amava particolarmente un modello chiamato “The Committee”. Quando la Martin Company fu venduta a un produttore rivale negli anni ‘60, e la produzione di trombe “The Committee” cessò ufficialmente, la ditta continuò a realizzare questi strumenti su misura per Davis.Becky MacGuire, portavoce di Christiè's, ha commentato: «Siamo al settimo cielo per poter offrire questo bellissimo strumento creato per la leggenda del jazz Miles Davis. La musica di Davis ha lo stesso potere magico e trasformativo di commuoverci di un grande capolavoro di pittura o scultura. La sua iconica tromba non potrebbe essere più perfetta per questa asta che proporrà il meglio del meglio». Miles Davis aveva una mente creativa notoriamente irrequieta ed era un artista visivo oltre che un musicista. La tromba «Martin Committee» che andrà in asta faceva parte di una serie di tre strumenti concepiti su sua richiesta: uno era rosso, uno blu e uno nero, ciascuno decorato con stelle e lune dorate e con la scritta «Miles» incisa nella campana. La tromba rossa è rimasta di proprietà della famiglia di Davis fin dalla sua morte nel 1991, mentre quella nera è sepolta al fianco di Davis nel cimitero di Woodlawn nel Bronx vicino alla tomba di Duke Ellington, uno dei suoi idoli. La tromba blu “Luna e stelle” in asta fu acquistata dall’attuale proprietario dalla collezione del musicista George Benson.