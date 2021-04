Milva, Iva Zanicchi piange per la morte dell'amica: «Quei messaggi quando ero in ospedale per il Covid»

«Sono davvero molto addolorata. Mi ha chiamato stamattina un autore amico per darmi questa tristissima notizia». Iva Zanicchi non trattiene le lacrime parlando con l'Adnkronos della morte di Milva.

«Quando stavo malissimo in ospedale per il Covid, nel novembre scorso - racconta - lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi che non dimenticherò mai. Sono addolorata perché va via una persona che ho ritenuto amica, una delle poche nell'ambiente...

