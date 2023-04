Mina canta Enzo Avitabile: domani il nuovo album «Ti amo come un pazzo»

Mina torna a cantare in napoletano: nel suo nuovo album di inediti, «Ti amo come un pazzo», in uscita domani a quattro anni dall'album dedicato a Ivano Fossati, Nostra Signora della Canzone ha scelto solo due cover.

«Tutto quello che un uomo» di Sergio Cammariere e «Don Salvato» di Enzo Avitabile, che l'aveva incisa in «Napoletana», il suo disco del 2009: Mina canta in lingua partenopea con voce sofferta e addolorata, come se avesse «na spina rinto o core» un dialogo laico con il Padreterno.

Arrangiamento, produzione e tastiere sono di Ugo Bongianni e Massimiliano Pani, al clarinetto e al flauto c'è Gabriele Comeglio. A cesellare il disco anche il duetto con Blanco sulle note di «Un briciolo di allegria».