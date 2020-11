Mina torna con “Italian Songbook”: i brani inediti “Un tempo piccolo” e “Nel cielo dei bars” in radio dal 20 novembre

Mina ritorna con due inediti, “Un tempo piccolo” e “Nel cielo dei bars”, disponibili in radio dal 20 novembre. I brani fanno parte di “Italian Songbook”, il nuovo progetto discografico della cantante, un concept antologico in due volumi (Cassiopea e Orione) disponibile dal 27 novembre.

Per accompagnare le prime due pubblicazioni della serie Italian Songbook, Mina canta per la prima volta due tra i più bei brani della musica italiana, di due artisti come Franco Califano e Fred Buscaglione.

“Un tempo piccolo” è una canzone scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano ed interpretata dai Tiromancino, mentre “Nel cielo dei bars” “è un luminoso tributo a Fred Buscaglione, un personaggio unico al contempo romantico e coraggioso. La presenza di due inediti in "Cassiopea" e "Orione" è un indizio di quanto potrà succedere nel prosieguo di questo progetto filologico di riordino e riscoperta del repertorio, che andrà a toccare anche le canzoni incise nei primi anni di carriera per la Ri-Fi, e permetterà di includere anche nelle prossime pubblicazioni altri brani che prima non conoscevamo cantati dalla voce di Mina. Italian Songbook è la summa dei grandi successi della carriera lunga e straordinaria di Mina che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana.

