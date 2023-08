Da Mixed by Erry alla Pinetella, il successo della musica vintage nell'era digitale

Dal grande successo del film Mixed by Erry e dei format dancing tipo la Pinetella ischitana creata dal maestro Maurizio Filisdeo con i DJ Pierre Di Meglio, Alex Cannava, Ivano Veccia e Luigi Robinia si è compreso che la regina dell’estate 2023 è la musica degli anni 80.

Dopo più di 40 anni la disco music è ancora tra noi. I vecchi successi della disco continuano a far ballare migliaia di persone. In prima linea ci sono i giovani degli anni 80, i boomer e la generazione X che non mollano. Sono i figli di Errico Frattasio detto Erry che - insieme ai fratelli Peppe e Angelo - negli anni 80 creava e vendeva a prezzi popolari musicassette contenenti i successi musicali nazionali e internazionali. L’idea - anche se illegale -riscontrò in breve tempo un successo tale da diventare la prima etichetta discografica italiana e consentire ad un’intera generazione di conoscere e vivere con la musica. Con quell’idea la musica fu alla portata di tutti.

Bastava comprare una economica cassetta mixed by Erry e come per magia ascoltavi la tua musica preferita.

Sydney Sibilia racconta quegli anni e quella magia in un film trasmesso da Netflix dal quale si evince come l'avventura di un ragazzo che voleva fare il dj ha cambiato un intera generazione accompagnandola tutta la vita con quella musica che ancora oggi le risuona dentro come ha dimostrato il grande successo che hanno riscontrato questa estate le serate organizzate a tema.

La generazione degli anni 80 - e anche i loro figli - hanno ballato tutta la notte al suono delle oramai storiche compilation - suonate anche con i dischi di vinile - come alla Pinetella di Ischia dove i ragazzi degli anni 80 si sono ritrovati, vestiti di fiori, in una magica serata di fine agosto per salutare l’estate e darsi appuntamento alla prossima più carichi che mai.