Morgan-Bugo, spopola sul web la parodia (napoletana) della lite a Sanremo

Fioccano sul web le parodie dello scontro tra Morgan e Bugo durante l’ultimo festival di Sanremo, con meme, cover e reinterpretazioni. Una è tutta made in Naples e l’hanno girata il pianista Ivan Dalia e il cantante lirico Luca De Lorenzo. Titolata “A ciascuno il Bugo”, fa il verso ad “A ciascuno il Duo”, la lezione spettacolo sull’opera che i due giovani artisti napoletani portano in giro da un po’ di tempo. Nel video, giunto a migliaia di visualizzazioni, Dalia recita il ruolo di Morgan e accenna il brano nella storpiatura che ha fatto infuriare Bugo.

LEGGI ANCHE Morgan, il vero significato del testo cantato a Bugo: «Avete capito male, ve lo spiego»

Quest’ultimo è interpretato, anche nella pettinatura, da De Lorenzo che sbuffa e se ne va, lanciando in aria un foglio, come sul palco dell'Ariston. Dalia, emulando l’ex Bluvertigo, si gira stupito a chiedere spiegazioni. Prima di concludere con l’ormai celebre “Che succede?”. Dopo le due date napoletane, che hanno fatto registrare il sold out, i prossimi appuntamento di “A ciascuno il Duo” sono a Firenze, il 5 marzo, e il 6 a Chieri (Torino). Per poi tornare a maggio a Napoli e d’estate addirittura volare a New York.

© RIPRODUZIONE RISERVATA