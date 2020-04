Morgan a Domenica In: «Qualcuno mi vuole fare male. Bugo? Ormai ci sono solo denunce»

Morgan ospite oggi a Domenica In. In collegamento da casa con il salotto di Mara Venier, l'artista. «Qualcuno mi vuole fare male, quando si è sinceri esce fuori un delirio, tutta la mia sfortuna deriva dalla mia sincerità. Su Bugo ormai ci sono denunce, avvocati e tribunali. Sono ca**ate», le sue parole.



Morgan si è presentato con un nuovo look: «La barba è naturale per la quarantena non è pensata, come il ciuffo non è mai stato pensato. Sono uno molto naturale, questa quarantena per me è un disastro». «Ho scritto tante canzoni, ho trasformato il dolore in parole, e quello rimarrà per sempre», ha aggiunto l'artista a Mara Venier.

Da pochi giorni è diventato papà di Maria Eco, nata dalla relazione con la fidanzata Alessandra. «Mi aspetto di essere il padre che meritano, di essere la persona che io merito di essere, sono stato messo al mondo per questa missione nella vita», ha detto Morgan emozionato.

