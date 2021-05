Morgan cade con il monopattino e si rompe due costole. L'aiuto arriva dai social

Incidente in monopattino per Morgan. Il musicista si è rotto due costole cadendo dal mezzo leggero il primo maggio a Milano. Il cantautore era uscito dalla sala di registrazione dove si trovava con i Bluvertigo per lavorare al nuovo disco, BluVentuno. Fino a quando un tombino non gli ha guastato i piani.

L’artista, che è riuscito a rialzarsi da solo e a raggiungere la sua abitazione, pare che soltanto in seguito abbia iniziato a sentire forti dolori al costato. E che da questo sembrerebbe che il cantante abbia aperto una stanza all’interno del nuovo social network solo vocale 'Clubhouse', dal titolo: “Cercasi ortopedico a Milano”. Una richiesta di aiuto che deve aver dato gli esiti sperati perché le comunicazioni sono state interrotte poco dopo che qualche utente è riuscito a metterlo in contatto con uno specialista in città.

Nonostante la brutta botta e il riposo assoluto che ne sarebbe dovuto seguire, Morgan, il giorno successivo è tornato sempre su Clubhouse e, per chi era online, ha allestito una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.