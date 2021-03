Jessica Mazzoli contro Morgan, il post d'accusa su Instagram: «Per nostra figlia non ci sei mai stato»À

Jessica Mazzoli, nel giorno della Festa del Papà si scaglia contro il suo ex Morgan, al secolo Marco Castoldi, padre della figlia Lara. Jessica Mazzoli su Instagram ha scritto un post in cui sottolinea tutte le mancanza che Morgan ha avuto verso la figlia: “Per lei non ci sei mai stato”.

JESSICA MAZZOLI CONTRO MORGAN

In un post Jessica Mazzoli ha condiviso quella che potrebbe essere una lettera da parte della figlia Lara al padre Morgan: “Grazie per: non esserci stato quando sono nata - ha scritto Jessica Mazzoli sul social - grazie per: non esserci stato quando ho mosso i primi passi, grazie per: non esserci stato quando ho pronunciato la mia prima parole. Grazie per: non esserci stato quando non stavo bene, grazie per: non esserci stato a nessun compleanno, grazie per: non esserci stato a nessun Natale. Grazie per: quando i miei compagni fanno la letterina per la Festa del … , parola che io non ho avuto occasione di pronunciare, faccio l’imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante tutto questo esisto. Vivo. Mi muovo e sono felice”.

