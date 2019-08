Morgan dopo lo sfratto, la petizione per lo stop e un post misterioso: «Da lunedì la rivoluzione»

Domenica 18 Agosto 2019, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2019 15:07

Non è un periodo semplice per Morgan . Il cantante, al secolo Marco Castoldi , vive una vicenda personale molto travagliata a causa di problemi familiari e lo sfratto che lo ha costretto a lasciare la sua casa, e contro il quale è stata lanciata una petizione online. Ma la sua creatività e il suo talento musicale sono sempre fervidi, tanto da portarlo ad annunciare una grossa novità. Ma procediamo con ordine.Gli ultimi post sulla pagina Facebook diriguardano, rispettivamente, loe unPartiamo dalloSul sito change.org è stata lanciata una petizione dal titolo. Nel testo si legge chein arteha lanciato un appello all'Onorevole Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli attraverso il sito e le pagine social. In particolare, nella lettera indirizzata al Ministro Morgan chiede un intervento rapido e concreto «per poter salvare un luogo che altrimenti verrà smantellato, il cui contenuto andrà disgregato e magari anche macerato. Quel che sto affermando in questo mio lavoro documentario è che perdendo la casa si perdono 3 entità: - il futuro museo - l'artista attuale e funzionale nelle sue modalità non ricreabili altrove (con conseguente rottura della catena produttiva connessa) - l'opera (presente e futura)».Al momento la quota prefissata di cinquemila firme non è ancora stata raggiunta, ma l'opera dinon si è affatto fermata stando a quanto pubblicato venerdì su Facebook. Un ritorno annunciato sulla scena artistica, ma dalle modalità ancora misteriose.Nel post si legge: «Finalmenteè tornato. Da oggi un inedito al giorno prodotto della sua creatività quotidiana. Morgan, dopo più di 10 anni tra divulgazione e sperimentazione al servizio del talento, ritorna a pubblicare il suo materiale originale, con una modalità originale, anch’essa frutto del suo lavoro. Non un disco, un libro, un video, un podcast, un film, un talent, un audiolibro, un poema, un teorema, un proclama, una collezione, una copertina, una colonna sonora, una raccolta di canzoni, un’intervista, un’improvvisazione in rima, un’istallazione, un’app o quacos’altro, ma tutto questo insieme. Tutto inedito. Tutti i giorni».Al momento non è ancora chiaro come si possa godere degli inediti quotidiani die in che forma, ma sono in tanti i fan che non vedono l'ora di scoprirlo. L'attesa sta per finire: tutto verrà svelato il 19 agosto.