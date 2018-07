Sabato 21 Luglio 2018, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 20:59

È morto oggi a Milano, a 63 anni, Carlo Majer, intellettuale e direttore artistico al Teatro Regio di Torino dal 1991 al 1998, anni di successo per l'ente torinese, guidato allora dalla sovrintendente Elda Tessore. Majer e Tessore furono per anni una coppia molto affiatata, cosa che permise al teatro di raggiungere risultati importanti come la produzione della 'Bohèmè del centenario, nel 1996, in diretta tv con Mirella Freni e Luciano Pavarotti (1996) o dell'Otello ideato da Ermanno Olmi con Claudio Abbado sul podio dei Berliner Philharmoniker. Dopo Torino, Majer andò a Napoli a dirigere il Teatro San Carlo per poi ritirarsi dall'attività di organizzatore musicale per dedicarsi all'impresa familiare.